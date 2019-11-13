Песков не назвал препятствий для нормандской встречи

Кремль констатирует позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки саммита в нормандском формате. Об этом в среду, 13 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату", - ответил представитель Кремля на вопрос, остались ли препятствия для нормандской встречи.

Деталей подготовки саммита он не раскрыл.

Как сообщалось, по итогам встречи в Минске накануне украинская сторона заявила, что в ходе заседания были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки.

Ранее в Кремле допустили, что встреча нормандской четверки может состояться до конца 2019 года, но конкретные даты пока не обсуждались.

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Источник: korrespondent.net