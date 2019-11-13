Сложности с РФ. Зачем Лукашенко поехал в Евросоюз

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, посетил Австрию по приглашению федерального президента Александра Ван дер Беллена, сделанному еще полтора года назад.

Это второй за десять лет визит Лукашенко в Евросоюз. Он прошел на фоне очередного обострения между Беларусью и Россией из-за задержек экономической и политической интеграции двух стран. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Визит диктатора в Австрию

11 ноября Лукашенко прилетел с визитом в Вену и провел там официальные встречи с президентом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и председателем парламента Вольфгангом Соботкой.

Белорусский президент ранее уже бывал на Западе, в частности, в Италии и в Ватикане, но эта поездка стала первой с того момента, как члены ЕС отменили личные санкции против него самого и других представителей белорусских властей.

Лукашенко приглашала Франция, Бельгия, Польша и Латвия, но выбор пал на Австрию, вероятно, по той причине, что Вена давно является самым лояльным членом Евросоюза в отношении к Беларуси, России и другим бывшим советским республикам с авторитарными наклонностями. Она также занимает нейтральную позицию и не входит в НАТО.

Кроме того, между странами существует тесное экономические и политическое сотрудничество. К примеру, Курц в конце марта был в Минске. А политик из команды австрийского канцлера Йоханнес Хан занимается регулированием спора между Беларусью и Литвой о строительстве атомной электростанции.

Многие аналитики связывают визит Лукашенко с намеченными на следующий год президентскими выборами: белорусский лидер хотел показать, что старая Европа принимает его на высшем уровне. Одновременно Лукашенко старался "не спровоцировать" Россию.

На встрече поднимались вопросы о дальнейшем сближении стран, но совместная конференция президентов Беларуси и Австрии прошла не совсем гладко. Ван дер Беллен поднял тему смертной казни, а журналисты спрашивали о правах человека. Для Лукашенко эти вопросы являются главным раздражителем.

"Что вам не нравится в Беларуси с правами человека?" - Лукашенко был заметно задет. Ответом на вопрос о гражданских правах стал его монолог о правах социальных, пишет DW.

Право на жизнь, право на работу, возможность трудиться на родине или за границей, а еще бесплатное образование и медицина. "Назовите мне хоть одну страну ЕС, которая бы достигла такого уровня социальных гарантий!".

"Вот в этом суть вашей демократии", - язвительно бросил Лукашенко в ответ на вопрос журналистки, уличив ее в незнании настроений относительно смертной казни на ее родине. - Прежде чем требовать от кого-то отмены смертной казни, надо знать, что думает у тебя дома общество по этому вопросу".

Белорусский президент напомнил, что смертная казнь в его стране была введена по итогам референдума. Он также обратил внимание на том, что смертная казнь в США и Китае не мешает Евросоюзу поддерживать с ними тестные связи.

"Мы сегодня зажаты, как в тисках, между Востоком и Западом. И нам порой бывает очень непросто. А вы в свое время, такие демократичные, закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили. И для того чтобы выжить, мы использовали разные методы. Но никто не скажет, что они не были демократичны, что они были во вред нашему народу", - сказал президент.

Журналисту, которой заявил об авторитарности Беларуси, Лукашенко посоветовал посетить его "абсолютно открытую страну", куда без виз могут приехать граждане более 90 государств.

Он также посетил экономический форум Австрия - Беларусь, где ораторы описывали страну как "Силиконовую долину Восточной Европы", называя Минск "раем для программистов".

"Меня многие упрекают - у вас, мол, авторитаризм и диктатура. А я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?", - сказал Лукашенко отметив, что инвесторы не жалуются ему на политический строй.

Затрагивая вопрос миграционного кризиса Лукашенко предупредил, что демократия "может похоронить" Европу.

Новые трудности с Россией

На 19 ноября в Москве запланировано заседание совета министров Союзного государства России и Беларуси с участием премьеров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Коммерсант сообщает, что к этому моменту будут завершены переговоры в рамках 31 интеграционной программы.

Половину, как рассказывается, уже удалось полностью согласовать, а в остальных остаются спорные моменты, в том числе имеющие принципиальное значение, так что, по всей видимости, в течение недели преодолеть разногласия не удастся.

Споры касаются таких сфер, как сельское хозяйство, энергетика, в том числе ядерная, газовый и нефтяной рынок. Этими вопросами президенты Владимир Путин и Лукашенко займутся на встрече 8 декабря.

На прошлой неделе в парламенте Беларуси обсуждали проект бюджете и выяснили, что в следующем году Минск не получит более 423 миллионов долларов из-за непродления Россией договора о перетаможке российской нефти, который действовал с 2017 года.

В соответствии с ним Москва компенсировала Беларуси высокие (по мнению белорусской стороны) цены на газ возможностью зачислять в белорусский бюджет таможенную пошлину от шести миллионов тонн российской нефти.

Еще около 240 миллионов долларов Минск потеряет в 2020 году из-за российского налогового маневра в нефтяной сфере, и эти потери также зафиксированы в проекте бюджета.

Между тем Москва увязывает компенсацию потерь от налогового маневра именно с унификацией налогового законодательства двух стран. Знакомый с ситуацией российский чиновник сказал Коммерсанту, что эта проблема может быть решена созданием двух "очень близких кодексов".

С ценами на газ пока не договорились, но, как отмечают эксперты в Минске, белорусам вряд ли стоит надеяться на благосклонность Москвы, которая требует более глуюбокой интеграции.

"Белорусское руководство примерило на себя крымский сценарий... Поэтому усилия для того, чтобы разблокировать и нормализовать отношения с Европой и Западом, в последнее время белорусской дипломатией предпринимаются очень активно и последовательно", - цитирует BBC News белорусского аналитика Александра Класковского.

Тем временем в Кремле вчера заявили, что не имеют ничего против визитов президента союзной страны на Запад. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "даже в рамках Союзного государства и Россия, и Беларусь осуществляют собственные контакты, что является абсолютно нормальной практикой".

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Источник: korrespondent.net