Мне можно: в Ивано-Франковске учитель закурил на уроке

Учитель Ивано-Франковского высшего профессионального училища №13 закурил в классе во время урока не смотря на больного астмой студента, видео появилось в паблике @frankivskyy в Instagram.

Отмечается, что студент, больной астмой, несколько раз просил учителя перестать курить или выйти на улицу, но тот на замечания не обращал внимания.

"13 училище на Пасечной. Учитель курит в классе на уроке. На замечание ученика, у которого астма, отвечает оскорблениями и угрозами", – говорится в сообщении.

На видео слышно, как учитель на замечания студента отвечает: "Мне можна курить", "Слышишь ты, гимнюх!", "Я тебя сейчас в'*бу", "Будешь это потом убирать".

Посмотреть эту публикацию в Instagram 13 училище на Пасічній. Вчитель курить в класі на уроці. На зауваження учня, в якого астма, щоб потушити або вийти курити на вулицю - відповідає образами і погрозами. 12.11.19 Публикация от 🦇 Супергерой 🦇 (@f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y) 12 Ноя 2019 в 4:06 PST

Пользователи бурно отреагировали на инцидент и отмечали, что студентам следует обратиться к директору учебного заведения. Однако оказалось, что учитель является его братом.

"И это учитель, показывает пример для молодежи", "Так это еще нормально, там мастера пьяные на производственном едва ли сидят", "Ничего не изменилось за четыре года", – написали в комментариях.

Напомним, в бюджет 2020 добавили зарплаты учителям.

Еще сообщалось, что в октябре выбрали лучшего учителя года.

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Источник: korrespondent.net