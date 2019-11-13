Арахамия обещает сложить мандат, если не будет референдума по рынку земли

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сложит мандат народного депутата, если в случае принятия закона о рынке земли, в текст не будут внесены поправки, касающиеся референдума о покупке земли иностранцами, о чем сказал сам политик 13 ноября в парламенте, пишет Укринформ.

Так он прокомментировал информацию о позиции представителя Кабмина в Верховной Раде Ирины Верещук, которая заявила, что не поддерживает законопроект о рынке земли.

"Она услышала, например, обещание президента о референдуме. Возможно она изменит свое мнение ... Я ей сказал: "Смотри, вот мой мандат, я кладу мандат на стол. Это мое обещание, если оно (обещание президента о референдуме про куплю земли иностранцами - ред.) не будет соблюдено, если этого не произойдет, я уйду из Верховной Рады, если мы не добавим эту поправку", - сказал Арахамия.

В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на то, что в поддержку законопроекта о рынке земли в 1-м чтении Рада будет иметь более 240 голосов.

"Голоса сейчас есть. Но все меняется, это парламентская динамика, то есть, если бы сейчас голосовать, то мой прогноз - более 240 голосов", - добавил Арахамия.

13 ноября в Верховной Раде происходит рассмотрение в первом чтении законопроектов об открытии рынка земли.

Депутаты приняли решение продолжить заседание парламента до завершения рассмотрения законопроектов. На площади под ВР митингуют противники земельной реформы.

Напомним, уже озвучена стоимость гектара после открытия рынка земли.

Ранее результаты соцопроса показали, что почти три четверти украинцев против продажи земли. А недавнее исследование показало, что более половины населения Украины поддерживают введение рынка земли.

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Источник: korrespondent.net