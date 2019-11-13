В НАБУ завершили расследование в отношении экс-главы НАПК

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование в отношении экс-чиновницы Национального агентства по предотвращению коррупции, в результате чего ей было сообщено о подозрении. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что 12 ноября 2019 подозреваемой и ее защитникам открыто материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и его направления в суд.

"Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 сведения об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании. Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 это имущество находилось в постоянном пользовании экс-чиновницы НАПК и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016, чего чиновница не сделала", - говорится в сообщении.

НАБУ не сообщает имени подозреваемой, но ранее СМИ сообщали, что НАБУ объявило о подозрении экс-главе НАПК Наталье Корчак.

Перед этим сама Корчак рассказывала, что ее свекровь и мужа допрашивало НАБУ по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.

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Источник: korrespondent.net