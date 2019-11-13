ГБР показало испытания бракованных бронежилетов

Глава Госбюро расследований Роман Труба опубликовал в среду, 13 ноября, видео баллистической экспертизы бракованных бронежилетов, закупленных Минобороны.

Согласно его данным, экспертиза показала, что простреливаются 70% бронежилетов, которые закупали под руководством генерал-майора Дмитрия Марченко.

"Он знал, что бронежилеты содержат необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний". - пишет Труба.

Он отметил, что зная о недостатках товара, Марченко не вернул их, а дал указание подчиненным принимать следующие партии.

Труба добавил, что расследование не завершено. Будут новые подозрения.

Напомним, Дмитрий Марченко был арестован 11 ноября с правом внесения залога.

Ранее ГБР изъяло 11 тысяч бракованных бронежилетов, закупленных Минобороны. Также ведомство опубликовало разговоры чиновников Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии.

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Источник: korrespondent.net