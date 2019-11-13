В Бердичеве ограбили отделение Новой почты - СМИ

В ночь на среду, 13 ноября, в Бердичеве Житомирской области неизвестные ограбили отделение Новой почты. Об этом со сслыкой на источники сообщает Бердичів BIZ.

Отмечается, что в Бердичевском отделе полиции информацию подтвердили, сообщив, что 13 ноября около трех часов ночи неизвестные повредили входные двери отделения Новой почты в районе железнодорожного вокзала. Оказавшись в помещении, злоумышленники вскрыли сейф и забрали находящиеся там деньги. Сумма украденных денег уточняется.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, личности преступников устанавливаются.

Напомним, в апреле отделение Новой почты ограбили в Днепре. Злоумышленник забрал два ноутбука, выручку за день, товар на сумму около 30-40 тысяч гривен и скрылся.

А в августе в Полтаве ликвидирован крупный пожар на складе Новой почты.

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Источник: korrespondent.net