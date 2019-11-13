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13. 11. 2019

Рынок земли: Гончарук высказался о решении Рады

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал принятие Верховной Радой законопроекта о рынке земли в первом чтении. Об этом он написал в Facebook в среду, 13 ноября.

"Да! 240 - за! Наконец это случилось! 13 ноября - день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу - мораторий, а "своим людям" - все", - написал Гончарук.

Он добавил, что Украина наконец сможет осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям как полноценная, развитая страна.

"Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом! Спасибо коллегам-депутатам за поддержку", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что ранее сегодня Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Парламент поддержал открытие рынка земли за основу. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.

В связи с голосованием в парламент прибыл президент Владимир Зеленский. При этом накануне три фракции выступили против земельной реформы.

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Источник: korrespondent.net
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