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13. 11. 2019

В Раде ожидают затяжное рассмотрение бюджета-2020

Рассмотрение проекта госбюджета на 2020 год во втором чтении может продлиться до двух часов ночи, считает глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Об этом он сказал в среду, 13 ноября, в кулуарах Верховной Рады, сообщает Укринформ.
 
 
"Бюджет мы запланировали на всякий случай два дня ... Прогнозирую, что завтра мы его будем рассматривать до двух ночи", - сказал нардеп.
 
В то же время он предположил, что кроме проекту госбюджета, в четверг Рада сможет рассмотреть еще два законопроекта, один из которых - "об аукционах по земле, который надо также принимать".
 
Как сообщалось, сегодня после длительных споров, из-за которых дважды продлевалось заседание Рады, нардепы в первом чтении поддержали законопроект о рынке земли.

Напомним, 18 октября Рада проголосовала за госбюджет-2020 в первом чтении.

5 ноябра Кабмин внес в парламент доработанный бюджет на 2020 год.

 

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Источник: korrespondent.net
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