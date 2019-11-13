В Раде ожидают затяжное рассмотрение бюджета-2020

Рассмотрение проекта госбюджета на 2020 год во втором чтении может продлиться до двух часов ночи, считает глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Об этом он сказал в среду, 13 ноября, в кулуарах Верховной Рады, сообщает Укринформ.

"Бюджет мы запланировали на всякий случай два дня ... Прогнозирую, что завтра мы его будем рассматривать до двух ночи", - сказал нардеп.

В то же время он предположил, что кроме проекту госбюджета, в четверг Рада сможет рассмотреть еще два законопроекта, один из которых - "об аукционах по земле, который надо также принимать".

Как сообщалось, сегодня после длительных споров, из-за которых дважды продлевалось заседание Рады, нардепы в первом чтении поддержали законопроект о рынке земли.

Напомним, 18 октября Рада проголосовала за госбюджет-2020 в первом чтении. 5 ноябра Кабмин внес в парламент доработанный бюджет на 2020 год.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net