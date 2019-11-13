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13. 11. 2019

В Словакии автобус попал в ДТП: много жертв

В Словакии автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего много людей погибли. Об этом сообщает Аktuality.

По данным пожарных, погибли по меньшей мере 13 человек, полиция говорит о 10 смертях. Около 20 человек получили ранения. Многие из них в тяжелом состоянии, поэтому количество погибших может возрасти.

Авария произошла вблизи города Нитра, в 100 километрах к востоку от столицы Братиславы.

Ранее сообщалось, что в Перу автобус рухнул в пропасть: 19 жертв. Автобус направлялся в город Трухильо, расположенный в 557 километрах к северу от столицы Лимы.

На Львовщине в аварию попал школьный автобус, много пострадавших

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Источник: korrespondent.net
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