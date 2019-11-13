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13. 11. 2019

У Лукашенко считают "негативным примером" евроинтеграцию Украины

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал ситуацию в Украине "негативным примером" из-за желания быть ближе к Европе, о чем он заявил в интервью немецкому "Süddeutsche zeitung", опубликованному на сайте Белорусской дипломатической службы.
 
Макей сообщил, что Украина является вторым крупнейшим экономическим партнером Беларуси, а между странами установились хорошие отношения. 
 
"Мы понимаем, скажем так, логику украинского руководства. Но должен честно сказать, что ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике", - высказался чиновник.
 
По его словам, Беларуси нужны "равные отношения на всех направлениях, возможно, несколько больше в отношении России". 
 
"Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности", - заявил глава белорусского МИД.
 
Напомним, Лукашенко стал любимым иностранным президентом для украинцев.
 
Ранее президент Беларуси обратился в СНГ на счет Украины.

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Источник: korrespondent.net
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