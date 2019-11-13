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13. 11. 2019

Нардепы устроили демарш Яременко из-за секс-скандала

Народные депутаты взбунтовались против главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, который недавно попал в секс-скандал, передает канал 112.
 
Известно, что народные депутаты от Европейской солидарности и Голоса устроили демарш. 
 
В начале заседания они обратились к Яременко с просьбой о том, чтобы заседание вел его первый заместитель. Получив отказ, первыми заседание комитета покинули депутаты от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко и Мария Ионова. 
 
"Это демарш, и он определяется нашей принципиальной позицией, что глава комитета по международным отношениям не может участвовать в том, что может трактоваться как торговля людьми", - подчеркнула Геращенко.
 
Следом заседание покинул и глава партии Голос Святослав Вакарчук. 
 
Как известно, 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
 
Напомним, фракция Слуга народа рассмотрела заявление Богдана Яременко об отставке с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и определила его преемников.
 
Перед этим Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.
 

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Источник: korrespondent.net
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