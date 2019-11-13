Нардепы устроили демарш Яременко из-за секс-скандала

Народные депутаты взбунтовались против главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, который недавно попал в секс-скандал, передает канал 112.

Известно, что народные депутаты от Европейской солидарности и Голоса устроили демарш.

В начале заседания они обратились к Яременко с просьбой о том, чтобы заседание вел его первый заместитель. Получив отказ, первыми заседание комитета покинули депутаты от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко и Мария Ионова.

"Это демарш, и он определяется нашей принципиальной позицией, что глава комитета по международным отношениям не может участвовать в том, что может трактоваться как торговля людьми", - подчеркнула Геращенко.

Следом заседание покинул и глава партии Голос Святослав Вакарчук.

Как известно, 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Напомним, фракция Слуга народа рассмотрела заявление Богдана Яременко об отставке с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и определила его преемников.

Перед этим Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net