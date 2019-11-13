СБУ не имеет доказательств проплаты акций "Нет капитуляции"

Глава СБУ Иван Баканов считает, что общественные организации имеют право тратить деньги на организацию акций протеста. Об этом он заявил в интервью изданию Главком в среду, 13 ноября.

"Надо понимать, что общественные организации имеют право собирать деньги и тратить их - в том числе на акции. Этот момент, возможно, требует законодательного урегулирования", - сказал Баканов.

В то же время Баканов заявил, что у его службы нет "достоверных сведений, подтверждающих этот факт" и что "сейчас в СБУ нет такого производства".

Соответствующее объяснение он дал, отвечая на вопрос, возбудила ли СБУ дело по заявлению главы фракции Слуга народа Давида Арахамия, который утверждал, что у него есть доказательства подкупа участников акций "Нет капитуляции".

Напомним, что ранее акции "Нет капитуляции" прошли по всей стране и за рубежом. В Харькове основным требованием участников акции был созыв внеочередной сессии Харьковского облсовета и подписание обращения к президенту Украины о недопустимости внедрения особого статуса Донбасса.

Уже произошла. Что означает капитуляция

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Источник: korrespondent.net