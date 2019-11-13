Лента RSS
Подписаться на ленту
13 ноября 2019, среда, 20:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,26
13. 11. 2019

СБУ не имеет доказательств проплаты акций "Нет капитуляции"

Глава СБУ Иван Баканов считает, что общественные организации имеют право тратить деньги на организацию акций протеста. Об этом он заявил в интервью изданию Главком в среду, 13 ноября.

"Надо понимать, что общественные организации имеют право собирать деньги и тратить их - в том числе на акции. Этот момент, возможно, требует законодательного урегулирования", - сказал Баканов.

В то же время Баканов заявил, что у его службы нет "достоверных сведений, подтверждающих этот факт" и что "сейчас в СБУ нет такого производства".

Соответствующее объяснение он дал, отвечая на вопрос, возбудила ли СБУ дело по заявлению главы фракции Слуга народа Давида Арахамия, который утверждал, что у него есть доказательства подкупа участников акций "Нет капитуляции".

Напомним, что ранее акции "Нет капитуляции" прошли по всей стране и за рубежом. В Харькове основным требованием участников акции был созыв внеочередной сессии Харьковского облсовета и подписание обращения к президенту Украины о недопустимости внедрения особого статуса Донбасса.

Уже произошла. Что означает капитуляция

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.