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13. 11. 2019

Озвучена разница в зарплатах между мужчинами и женщинами в Украине

В Украине зарплата женщин на 21% ниже по сравнению с мужчинами, сообщила 13 ноября в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская.
 
"Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы. Нужно это менять. По сути, это неиспользованный потенциал как для самих женщин, так и для страны в целом", - написала она.
 
Министр уточнила, что речь идет не только об уравнении оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий.
 
По мнению чиновницы, матери должны иметь возможность возвращаться на рынок труда после рождения детей, а все больше женщин - занимать руководящие должности.
 
Для этого работодатели должны развивать соответствующую инфраструктуру и условия, более гибкие графики работы, отцы - больше участвовать в уходе за детьми, страна - развивать дошкольное образование, отметила Соколовская.
 
По данным Еврокомиссии, в среднем в ЕС мужчины зарабатывают примерно на 16% больше, чем женщины. В Германии и Чехии гендерный разрыв в зарплатах также в пользу мужчин составляет около 22%, в Эстонии - около 27%. Наименьшая разница в зарплатах мужчин и женщин в Италии и Люксембурге - около 6%.
 
Напомним, украинцам обещают рост зарплат по две тысячи в год.
 
Также сообщалось, что в бюджет на следующий год предусмотрели повышение зарплат учителям.

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Источник: korrespondent.net
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