Продавили с боями. Страсти по земле в Раде

Историческое событие в Верховной Раде. Парламент в первом чтении проголосовал за проект закона о продаже земли. Предшествовало этому несколько часов споров и даже первое блокирование трибуны.

Монобольшинство самостоятельно с голосованием за рынок земли не справилось, помогли внефракционные. Батьківщина после одобрения проекта заявила о переходе в оппозицию.

Корреспондент.net следил за горячим днем в парламенте.

С долгими уговорами

Рабочий день депутатов начался со свиньи в гробу под зданием парламента, и блокировки трибуны внутри него.

Главные инициаторы блокировки - фракции Батьківщины и Оппозиционной платформы – За жизнь.

Спикер Дмитрий Разумков несколько раз обращался к депутатам с просьбой освободить президиум, но слушать его не спешили.

Убеждать фракцию Слуга Народа голосовать за законопроект о земле приехал лично президент Владимир Зеленский и премер-министр Алексей Гончарук. Также на заседании фракции присутстволи спикер парламента Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

По данным СМИ, отказывались голосовать за закон о земле депутаты – мажоритарщики от Слуги Народа, а также часть фракции, которая ориентируется на бизнесмена Игоря Коломойского.

Отказались голосовать за проект и фракции Голос и Европейская солидарность, которые в своих предвыборных программах и публичных выступлениях всегда поддерживали введение рынка земли.

В итоге, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов представлял правительственный проект закона об отмене моратория на продажу сельхозземли под крики "Ганьба!" и в окружении противников принятия такого решения.

"Сегодня исторический момент... я верю в демократию, основанную на собственности... Мы гражданам должны дать возможность распоряжаться своей землей. Нужно, чтобы владелец чувствовал себя владельцем, а не крепостным, чтобы он был способен продать один участок и купить другой, который ему больше подходит. Более 1 миллиона га сельхозземель находится в коммунальной собственности – и общества должны иметь справедливый доход от аренды или продажи имущества", - говорил Милованов.

Министр также напомнил, что действующая норма Земельного кодекса говорит, что земли сельхозназначения не могут передаваться в собственность иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и иностранным государствам.

Он добавил, что это "справедливая норма, и мы считаем, что она и дальше должна действовать".

Но особо запомнился спич в поддержку реформы представителя фракции Слуга Народа Никиты Потураева. Он заявил, что с открытием рынка земли "Украина окончательно похоронит коммунизм". Он отметил, что украинцы наконец-то окончательно "сведут счеты с маньяком", советским лидером Владимиром Лениным и "людоедом", советским диктатом Иосифом Сталиным.

"Мы вернем украинцам землю раз и навсегда… Я хочу, чтобы украинцы посмотрели на потомков Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди – потомки тех, кто устроил Голодомор, кто убил миллионы украинцев. Вот они! Вот они!.. Вот они снова хотят лишить украинцев земли. Они хотят, чтобы снова пришел московитский закон и морил тут всех голодом, но нет. Сегодня мы вернем народу землю", – заявил нардеп.

Вадим Рабинович из ОПЗЖ успел прозвать всех сторонников открытия рынка земли “подонками”. Но даже это не остановило парламентариев от принятия решения.

В конце концов, Рада в первом чтении проголосовала не за правительственный законопроект, а за проект закона № 2178-10 от Слуги народа о продаже сельскохозяйственной земли.

Законопроект поддержали только нардепы от Слуги народа - 227 нардепов из 252 во фракции, и 13 внефракционных парламентариев.

Что приняли

Согласно пояснительной записке к проекту закона с 1 января 2020 года отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. Покупать участки земли смогут граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, если получат землю в наследство, но они обязаны отчуждать участок в течение года.

Устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

Нардеп от Батькивщины Иван Кириленко сравнил заседание 13 ноября с принятием диктаторских законов 16 января 2014 года. Спикер Разумков она это ответил, что законы 2014 года ограничивали права граждан в противовес законов о рынке земли, которые права граждан расширяют.

Юлия Тимошенко заявила, что принятие рынка земли, сделает Украину - "страной третьего мира". На это народный депутат от Слуги народа Марьян Заблоцкий зачитал в Раде законопроект Тимошенко от 2008 года об отмене моратория на продажу земли. Законопроектом от 2008 года предлагалось также продавать землю иностранцам и иностранным компаниям.

Что изменят

В первую очередь обещают урегулировать вопрос с возможностью покупать землю иностранцам. Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия обещает сложить мандат нардепа, если в законе о рынке земли после его принятия в целом не будет пункта относительно референдума о покупке земли иностранцами, который обещал Владимир Зеленский.

"Я сказал: "Смотри, вот мой мандат, я ставлю мандат на стол. Это мое обещание, если это (обещание президента о необходимости проведения референдума по покупке земли иностранцами) не будет соблюдено, если этого не случится, я иду из Верховной Рады, если мы не добавим эту поправку"”, - заявил Арахамия.

Вместе с тем Арахамия уверяет, что никаких "репрессий" к депутатам, которые не поддержали законопроект о рынке земли, Слуга народа применять не будет.

Политические последствия

Фракция Батькивщина заявила, что переходит в оппозицию к власти. В оппозиции теперь будет еще теснее, там уже целых три политические силы – Европейская Солидарность, Батьківщина и ОПЗЖ.

"Наша команда заявляет о переходе партии Батьківщина в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжение эпохи бедности. Мы объявляем оппозицию против распродажи с молотка всех стратегических объектов собственности Украины, в том числе земли. Мы не разделяем такую политику", - заявила лидер политической силы Юлия Тимошенко.

По ее словам, Батьківщина планирует подать представление в Конституционный суд для разъяснения 13 статьи Конституции, где говорится о том, что украинская земля - собственность украинского народа.

Также Тимошенко заявила, что обжалует в суде принятие закона о рынке земли в первом чтении, потому что оно, по ее мнению, прошло с нарушениями регламента.

Эксперты прогнозируют падение рейтинга президента Владимира Зеленского и его партии после принятия законопроекта о рынке земли. Причина - в плохой коммуникации с обществом.

"К сожалению, правительство и гарант ничего не объяснили украинцам. Так нельзя делать. Если вы принимаете закон, который переворачивает жизнь страны, необходимо объяснить людям плюсы и минусы, причину и следствие. А власть этого не делает. Стратегия коммуникации Офиса президента с населением провальная и может привести к необратимым последствиям для рейтинга главы государства", – считает Виктор Небоженко, политолог, директор социологической службы Украинский барометр.

Соглашаясь провести земельную реформу без адекватного информирования населения, президент рискует поплатиться за это своим рейтингом – считает политолог Руслан Бортник. К весне, прогнозирует эксперт, уровень симпатий к главе государства может снизиться на несколько десятков процентов.

"Рейтинг президента будет стремительно падать из-за серьезного разочарования людей. К весне его популярность просядет минимум на 20%. Это позволит его оппонентам поднять на протесты не только шахтеров и учителей, но и крестьян. Это приведет к потере президентом массовой поддержки и сделает власть хрупкой", – отметил политолог.

Политолог Виктор Таран, также не исключает политической дестабилизации в стране. Правда, в будущем, когда земельная реформа начнет реализовываться на практике.

Источник: korrespondent.net