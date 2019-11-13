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13. 11. 2019

Херсонская ОГА ищет главу службы счастья

Херсонская ОГА ищет руководителя службы счастье и улучшение качества жизни, сообщил 13 ноября в Facebook глава областной администрации Юрий Гусев.
 
"Ищем в команду руководителя Службы счастье Херсонской ОГА", - сообщил Гусев.
 
Он отметил, что руководитель Службы счастье должно быть креативной человеком, который хочет делать людей счастливее, искать для этого пути, предлагать идеи проектов, а также быть готовым реализовывать такие проекты. 
 
Председатель ОГА не отрицает, что придется много работать, но это будет интересно.
 
В распоряжении председателя ОГА от 24 октября, которое обнародовано на сайте Херсонской ОГА, говорится: "Образовать с 28 октября 2019 структурные подразделения областной государственной администрации без статуса юридического лица публичного права: .. службу счастье и улучшение качества жизни Херсонской областной государственной администрации со штатной численностью 7 единиц ".
 
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, как сделать украинцев счастливыми.э
 
Еще ранее экс-глава Минздрава Ульяна Супрун поделилась с украинцами рецептом счастья.

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Источник: korrespondent.net
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