Во Львове разгорелся скандал из-за съемок рекламы белья во дворце Потоцких

Украинский бренд женского белья снял рекламу своей продукции во дворце Потоцких во Львове. Из-за этого разгорелся скандал, пишет ZAXID.NET.
В ролике модель в нижнем белье танцует прямо на столе в бывшей столовой польских шляхтичей. Это вызвало возмущение городских властей.
В самом танце они ничего предосудительного не заметили, а возмутило их то, что девушка проделала это именно на столе.
Отмечается, что компания нарушила один из пунктов договора, заключенного с администрацией Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого, которой принадлежит дворец.
В договоре отдельно указывается, что бренду запрещается во время съемок использовать музейные экспонаты.
Генеральный директор галереи Тарас Возняк заявил, что съемочный процесс проходил в присутствии смотрителя-мужчины.
"Когда модель переодевалась, он вынужден был выходить из зала. Очевидно, в какой-то из этих моментов она вылезла на стол", - заявил Возняк.
Также отмечается, что за съемки пикантного ролика бренд платил по 3,2 тыс. гривен в час.
Скандальный рекламный тизер появился на странице компании в Instagram.
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Ты произведение искусства❤️ Тизер коллекции Zhilyova lingerie SS 2020 #zhilyovalingerie #newcollection2020 #женскоебельекиев #womanstylefashion #loveandbeauty #длядевушекиженщин
Публикация от Unique Lingerie (@zhilyova_lingerie)
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Источник: korrespondent.net
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