В ЕС назвали условия, в которых можно обсудить перспективу членства Украины

В случае проведения успешных реформ в Украине Евросоюз будет согласен пересмотреть отношения с Киевом, в частности, обсудить перспективу членства. Об этом рассказал сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, евродепутат от Польши Витольд Ващиковский в интервью Европейской правде в среду, 13 ноября.

Ващиковский напомнил, что сейчас Украина активно продвигает инициативу дифференциации формата Восточного партнерства с выделением стран, которые подписали соглашение об ассоциации и у которых есть стремление обрести членство в ЕС. Однако, по его словам, пока Евросоюз не способен создать единый подход к украинскому и многим другим вопросам.

"К сожалению, ситуация сейчас неблагоприятная. Мы видим, что Германия, которая была локомотивом внешней политики ЕС, фактически самоустранилась... Макрон пытается найти такой выход из кризиса в собственном государстве, который часто противоречит интересам ЕС. В Италии - свои проблемы, Испания занята каталонской проблемой и так далее", - отметил Ващиковский.

Отвечая на вопрос, когда ЕС может вернуться к конструктиву в рассмотрении инициативы об отдельном формате, Ващиковский ответил, что "это будет зависеть от Украины".

"Президент Зеленский дал очень много обещаний перед выборами. Есть новое правительство, Верховная рада взяла "турбоскорость" для принятия обещанных законов. У украинцев при этом большие ожидания - люди ждут, что их жизнь вскоре улучшится. И обычно уже через год люди начинают стучаться к власти и спрашивать, где выполнение таких обещаний", - отметил он.

"Поэтому Евросоюз хотел бы подождать этот год и посмотреть, что сделано и как изменилась поддержка украинского президента", - подытожил Ващиковский.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в Евросоюз.

ЕС предлагают ускорить интеграцию Украины

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Источник: korrespondent.net