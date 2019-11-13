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13. 11. 2019

Под Радой напали на нардепа от Слуги народа

На народного депутата из фракции Слуга народа Жана Беленюка у здания парламента напали протестующие. Запись инцидента опубликовал телеканал НАШ.

Люди, участвовавшие в акции возле Верховной Рады против открытия рынка земли, толкали депутата и кричали: "Ганьба". На помощь "слуге народа" пришли полицейские, которые вывели его из толпы.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Парламент поддержал открытие рынка земли за основу. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.

Напомним, вопрос открытия рынка земли начала рассматривать Верховная Рада 13 ноября. В связи с этим в парламент прибыл президент Владимир Зеленский. При этом накануне три фракции выступили против земельной реформы.

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Источник: korrespondent.net
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