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13. 11. 2019

Работнице Офиса президента сообщено о подозрении

Сообщено о подозрении руководительнице одного из Главных департаментов Офиса президента Украины, экс-заместительнице министра культуры Украины и их соисполнителю. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместительнице министра культуры Украины и их соисполнителю", - говорится в сообщении.

Указанным лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерного требования должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

"Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", - отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что НАБУ задержало чиновницу в Офисе Президента Светлану Кондзелю. По данным СМИ, глава департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента получила 150 тысяч долларов взятки. Она якобы просила эти деньги за назначение на пост заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины и заявляла, что решает любую проблему через связи в ОП. Позже в Офисе Президента подтвердили задержание.

Позже НАБУ рассказало подробности задержания чиновницы ОП.

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Источник: korrespondent.net
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