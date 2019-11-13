Импичмент Трампа: помощник госсекретаря стал первым свидетелем

Помощник госсекретаря США Джордж Кент стал первым свидетелем по процедуре импичмента президента Дональда Трампа. В среду, 13 ноября, он выступил на первых публичных слушаниях в Конгрессе, сообщает Lb.ua.

"Мы считаем, что украинские прокуроры получили взятки для того, чтобы закрыть дело против Злочевского (экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, - ред). Позднее мне стало известно, что Хантер Байден входил в состав директоров компании "Буризма". И после этого, в ноябре 2015 года, я говорил о своей озабоченности, что нахождение там Хантера Байдена создаст видимость конфликта. И "Буризма" не должна быть защищена от надзора. Я постоянно говорил, что необходимо восстановить расследование в отношении Злочевского - основателя "Буризмы", - сказал помощник госсекретаря.

Он также рассказал, что узнал о противостоянии юриста Трампа Рудди Джулиани и экс-посла США Мари Йованович.

"В 2018-2019 годах я все больше узнавал об усилиях Джулиани и других лиц ошельмовать посла Йованович. И главными агитаторами с украинской стороны были генеральный прокуроры - Юрий Луценко и Виктор Шокин. Сейчас они предоставляют ложную информацию, чтобы добиться мести в отношении американских демократов и глав организации гражданского общества в Украине. И в начале 2019 года я понял, что эти события дают плоды. Посол Йованович была изгнана", - рассказал Кент.

Ранее сообщалось, что в США стартуют публичные слушания по импичменту Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США переходит в формат прямого эфира.

Как известно, в США расследуют, требовал ли Трамп от президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении его потенциального оппонента на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

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Источник: korrespondent.net