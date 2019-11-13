В Кривом Роге нашли комнату, забитую коноплей

Правоохранители обнаружили комнату с коноплей в квартире Кривого Рога. Об этом сообщает Сегодня в среду, 13 ноября.

Местный житель хранил дома 23 килограммов марихуаны. Растения сушились на полу, в поддонах и на веревках для белья. Рядом нашли и 17 ящиков с готовым к употреблению каннабисом.

Мужчина объяснил: все растил и хранил для себя. За хранение "урожая" ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что нарколаборатория под Киевом изготовляла амфетамин. При обыске был изъят также килограмм марихуаны.

Также сообщалось, что член наркогруппировки обстреливал дома из гранатометов. Жертвами становились свидетели деятельности преступников. СБУ задержала злоумышленника, когда тот пытался сбежать в аннексированный Крым.

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Источник: korrespondent.net