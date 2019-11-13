Должность почем? Коррупция на Банковой

Коррупция на Банковой. На горячем задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса президента. Женщина просила 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК Нафтогаз Украины. НАБУ задержало чиновницу на получении первой части взятки в размере 150 тысяч долларов. Причем действовала государственная служащая не одна, помогала ей бывшая заместительница министра культуры.

Кто же они, коррупционеры с Банковой?

Спецоперация

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отчитались об успешной операции “под прикрытием”.

Главная героиня этой истории — Светлана Кондзеля, директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента. Ей 45 лет, родом из Львова. На Банковой она работает с 2005 года, на руководящей должности - с 2015.

На своей странице чиновница щедро делилась снимками из зарубежных поездок. Также активно делится в соцсетях чиновница и интернет-мудростями.

“Мотивация дня: становясь старше, я не хочу казаться моложе. Я хочу быть счастливой”, - говорится в одном из сообщений Кондзели.

Согласно электронной декларации чиновницы за 2018 год, ее годовая зарплата по основному месту работы составила 610,5 тысяч гривен. У чиновницы есть квартира в селе Крюковщина под Киевом площадью 86 кв. м, квартира во Львове площадью 114 кв. м (совместная собственность), у мужа дом в Ивановке Киевской области площадью 47 кв. м и земельный участок там же площадь — 2,2 тыс. кв. м. Также чиновница задекларировала автомобиль Renault Latitude 2011 года выпуска.

Facebook Светлана Кондзеля Светлана Кондзеля в Братиславе

Сообщницы Кондзели в данном деле - бывшая заместитель министра культуры Виктория Лесничая. Лесничая работала при министре Михаиле Кулиняке с сентября 2010-го по октябрь 2011 года.

Ей 41 год, она родом из Кировоградской области. По образованию медик, окончила Национальный медицинский университет в Киеве и в 2001—2005 годах работала врачом-кардиологом в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова. Позже также получила юридическое образование и степень магистра в Киевском национальном экономическом университете. В 2002—2006 годах была депутатом Шевченковского районного совета в Киеве, несколько лет возглавляла управление здравоохранения Шевченковской райадминистрации.

В 2007 году работала в одной из структур Министерства финансов, затем несколько лет занимала должность замдиректора Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

В 2010 году пришла работать в Министерство культуры, а в 2012-м министр Кулиняк назначил ее гендиректором заповедника Киево-Печерская Лавра. Летом того же года Лесничую заподозрили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке «серых» финансовых схем.

Тогда она опровергла все обвинения в свой адрес, однако лишилась должности. Из Министерства культуры ее уволили в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

Реакция

В Офисе президента подтвердили задержание своей сотрудницы.

«Для главы государства нет „своих“ и „чужих“. Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опасные для государства злоупотребления с его стороны», — подчеркивается в специальном сообщении Банковой.

При этом, с работы Кондзелю пока не отстранили.

“По статье 72 закона о государственной службе, официальное отстранение будет, как только поступит соответствующее решение или предписание суда”, — отметили в Офисе Зеленского.

Подозрение вручили

Женщинам инкриминируется законченное покушение на мошенничество - завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере, а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение.

Источник: korrespondent.net