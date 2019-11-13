Грета Тунберг едет из США в Европу на катамаране

Активистка Грета Тунберг отправилась из Северной Америки в Европу через Атлантику на 15-метровом экологическом катамаране. Об этом сообщает Associated Press в среду, 13 ноября.

Тунберг сообщила, что она отправилась из Вирджинии на катамаране, который принадлежит австралийской семье. Она хочет прибыть в Европу вовремя, чтобы попасть на совещание ООН по климату, которое состоится в начале декабря в Мадриде.

Лодка, которая называется La Vagabonde, практически не оставляет углеродного следа, имеет солнечные батареи и гидрогенераторы для производства энергии.

В ней также есть туалет, в отличие от яхты, на которой Тунберг приплыла из Британии в Нью-Йорк в августе. Тогда на яхте было только ведро.

Владельцы лодки - Райли Вайтлум и Элейн Кереуси, австралийская пара, которая путешествует по миру со своим 11-месячным ребенком Ленни. Семья, которая имеет много подписчиков в интернете, откликнулась на призыв Тунберг в соцсетях о поездке в Европу без выбросов углерода. С ними также плывет опытная морячка Никки Хендерсон.

Поездка может занять от двух до четырех недель в сложных условиях. Ноябрь считается межсезоньем для плавания через Атлантику. Во вторник Тунберг сообщила, что температура упала до одного градуса по Цельсию и начал идти мокрый снег.

Напомним, ранее Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления 16-летней эко-активистки. Он выразил уверенность, что Грета − "добрая девочка", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".

В ответ на это Тунберг поменяла описание в Twitter. Теперь описание в профиле Тунберг гласит: "Добрая, но плохо информированная девочка".

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Источник: korrespondent.net