Германия экспортировала рекордное количество оружия

С января по октябрь 2019 года правительство Германии одобрило экспорт вооружений на 7,42 млрд евро. Об этом сообщает Deutsche Welle в среду, 13 ноября.

За весь рекордный 2015 год, например, Берлин позволил поставить за границу предметы военного назначения на 7,86 млрд евро, а за весь 2018 год Германия санкционировала продажу оружия только на 4,8 млрд евро.

Минэкономики Германии в ответ на запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен сообщило, что с 1 января по 31 октября правительство издало 268 индивидуальных разрешений на экспорт вооружений на сумму 2,33 млрд евро и 9590 разрешений на продажу другой военной техники на сумму 5, 09 млрд евро. Отклонено были только 56 запросов на сумму 15,7 млн евро.

Дагделен обвинила правительство в том, что оно без разбора подтверждает соответствующие заявки. Она потребовала законодательно запретить экспорт вооружений из Германии.

Напомним, что в апреле Германия одобрила новые военные поставки Саудовской Аравии. В 2018 году Саудовская Аравия была вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия.

Затем в июне стало известно, что Германия поставит оружие воюющим странам в Йемене. Стоимость оружия, которое передадут для стран-участниц войны в Йемене, составляет более миллиард евро.

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Источник: korrespondent.net