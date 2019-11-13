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13. 11. 2019

Foreign Policy назвала Столтенберга дипломатом года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг стал Дипломатом года по версии американского журнала Foreign Policy. Об этом сообщила пресс-служба Альянса в среду, 13 ноября.

Церемония вручения состоялась накануне в Вашингтоне.

Принимая награду от главного редактора издания Джонатана Теппермана, Столтенберг говорил о позитивах "неутомимой трансатлантической дипломатии, подкрепленной надежной трансатлантической защитой".

Столтенберг назвал НАТО "уникальным дипломатическим мультипликатором силы".

"Когда 29 стран говорят единогласно, их голос сильнее, чем чей-либо в мире", - отметил генсек Альянса.

Напомним, что ранее в Киеве завершилось заседание Североатлантического альянса, в рамках которого состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО, по итогам которого было принято совместное заявление.

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Источник: korrespondent.net
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