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13. 11. 2019

Стало известно, сколько зарабатывают журналисты в США

Замредактора The New York Times зарабатывает $145 000 в год. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает Bloomberg в материале о журналистах в США, которые публикуют данные о своих зарплатах.

В электронной таблице, которой сотрудники СМИ США обмениваются друг с другом, они указывают опыт, должность, название издания, пол, размер зарплаты. Таким образом они надеются "раскрыть тайну" о различиях в оплате труда и получить возможность добиться повышения.

В числе изданий - NYT, BuzzFeed, The Wall Street Journal, CNN, Vice, Conde Nast и другие.

Согласно документу, штатный сотрудник Vice зарабатывает в год $62 000, редактор CNN - $110 000 плюс бонусы, сотрудник газетной сети Lee Enterprises Inc. в Айове - $33 000, редактор в Vox Media - $400 000 в год за редактирование, производство, размещение подкастов и проведение конференций.

По информации Bloomberg, на прошлой неделе газета Washington Post опубликовала результаты собственного исследования. Было установлено, что женщинам платят меньше, чем мужчинам, а белым мужчинам - больше, чем сотрудникам с иным цветом кожи.

Напомним, что в Украине с начала 2019 года в результате профдеятельности пострадали 208 журналистов

Также сообщалось, что министр призвал наказывать журналистов за недостоверную информацию. Вместе с тем министр культуры назвал важной защиту журналиста от любого давления. Глава НСЖУ уже ответил на это заявление. 

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Источник: korrespondent.net
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