Ветеран АТО Мазур вернулся в Украину



Задержанный в Польше ветеран АТО, сотрудник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур в среду, 13 ноября, вернулся в Украину. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, консул лично сопровождал его переезд на территорию Украины.

"Это произошло благодаря совместной работе Офиса президента, офиса омбудсмена, украинских дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции. А также невероятной поддержке гражданского общества и СМИ", - написала Денисова.

Напомним, ветеран АТО Игорь Мазур был задержан на границе в Польше по запросу РФ 9 ноября. В МИД Польши уточнили, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что РФ обвиняет украинца в том, что он якобы участвовал в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни в 1994-2000 годах.

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Источник: korrespondent.net