Преемник лидера ИГ аль-Багдади спасается бегством – Трамп



Американский президент Дональд Трамп сообщил о бегстве возможного преемника главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом он заявил во время переговоров с лидером Турции Тайипом Эрдоганом в среду, 13 ноября.



Трамп напомнил турецким партнерам, что сам аль-Багдади и его ближайший помощник были ликвидированы в ходе спецоперации американских военных в конце октября.



"Мы продолжаем следить за номером третьим. Он должен был стать номером первым, однако находится в бегах. Он спасается бегством, спасает свою жизнь, но мы взяли его на прицел", – отметил президент США.



Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

"Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

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Источник: korrespondent.net