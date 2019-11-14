Преемник лидера ИГ аль-Багдади спасается бегством – Трамп

Американский президент Дональд Трамп сообщил о бегстве возможного преемника главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом он заявил во время переговоров с лидером Турции Тайипом Эрдоганом в среду, 13 ноября.
Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.
"Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.
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Источник: korrespondent.net
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