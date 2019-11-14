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14. 11. 2019

Преемник лидера ИГ аль-Багдади спасается бегством – Трамп


Американский президент Дональд Трамп сообщил о бегстве возможного преемника главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом он заявил во время переговоров с лидером Турции Тайипом Эрдоганом в среду, 13 ноября.
 
Трамп напомнил турецким партнерам, что сам аль-Багдади и его ближайший помощник были ликвидированы в ходе спецоперации американских военных в конце октября.   
 
"Мы продолжаем следить за номером третьим. Он должен был стать номером первым, однако находится в бегах. Он спасается бегством, спасает свою жизнь, но мы взяли его на прицел", – отметил президент США.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

"Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

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Источник: korrespondent.net
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