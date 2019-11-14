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14. 11. 2019

Число жертв авиадуаров Израиля по Газе возросло до 26


Как минимум 32 человек погиб в ходе израильских авиаударов по сектору Газа, сообщает France Presse со ссылкой на Министерства здравоохранения палестинского анклава. 

Днем ранее сообщалось о 16 погибших и 50 пострадавших. Среди погибших - трое подростков.

По сведениям агентства, после этого жертвами израильских авиаударов стали шесть проживавших в Газе членов одной семьи. Других данных не приводится.

Напомним, Израиль и палестинские группировки уже сутки обмениваются ударами после того, как утром 12 ноября в результате бомбардировки в секторе Газа был убит командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ата.

За это время из Газы по территории Израиля было выпущено свыше 250 ракет и минометных снарядов. Обстрелы с небольшими перерывами продолжаются до сих пор, а авиация Израиля наносит массированные удары по объектам палестинцев, часто уничтожая их еще до запуска ракет.

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Источник: korrespondent.net
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