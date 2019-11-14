В Египте шесть человек погибли при пожаре из-за утечки нефти

На севере Египта в провинции Бухейра произошла утечка нефти, которая вызвала пожар, в результате по меньшей мере шесть человек погибли, 15 пострадали. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство здравоохранения страны в четверг, 14 ноября.

В свою очередь Министерство нефти Египта сообщило, что несколько человек пытались просверлить нефтепровод с целью кражи нефти. В результате нефть попала в канал, расположенный в близлежащем селе.

Как сообщили египетские СМИ со ссылкой на чиновника администрации провинции Бухейра, после утечки нефти жители села собрались у канала, несколько из них погибли в результате последовавшего возгорания.

На данный момент пожар потушен.

Взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся вокруг бензовоза мужчин закурил сигарету, утверждают очевидцы.

Ранее в Танзании погибли не менее 95 человек при взрыве бензовоза в городе Морогоро. Взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся вокруг попавшего в ДТП бензовоза мужчин закурил сигарету, утверждали очевидцы.Многие пострадавшие получили сильные ожоги.

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Источник: korrespondent.net