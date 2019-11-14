Лента RSS
Подписаться на ленту
14 ноября 2019, четверг, 08:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,26
14. 11. 2019

В Египте шесть человек погибли при пожаре из-за утечки нефти

На севере Египта в провинции Бухейра произошла утечка нефти, которая вызвала пожар, в результате по меньшей мере шесть человек погибли, 15 пострадали. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство здравоохранения страны в четверг, 14 ноября.

В свою очередь Министерство нефти Египта сообщило, что несколько человек пытались просверлить нефтепровод с целью кражи нефти. В результате нефть попала в канал, расположенный в близлежащем селе.

Как сообщили египетские СМИ со ссылкой на чиновника администрации провинции Бухейра, после утечки нефти жители села собрались у канала, несколько из них погибли в результате последовавшего возгорания.

На данный момент пожар потушен.

Взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся вокруг бензовоза мужчин закурил сигарету, утверждают очевидцы.

Ранее в Танзании погибли не менее 95 человек при взрыве бензовоза в городе Морогоро. Взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся вокруг попавшего в ДТП бензовоза мужчин закурил сигарету, утверждали очевидцы.Многие пострадавшие получили сильные ожоги.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.