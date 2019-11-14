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14. 11. 2019

Израиль и "Исламский джихад" договорились о перемирии – СМИ

Израильские военные и представители палестинской группировки "Исламский джихад" согласовали условия перемирия, согласно которому стороны прекращают огонь, начиная с 05:30 часов утра четверга, 14 ноября. Об этом сообщает израильский 9 телеканал.

Утверждается, что соглашение оговаривает прекращение Израилем точечных ликвидаций в секторе Газа, отказ от ведения огня во время так называемых "маршей возвращения", послабления в пограничном и торговом режимах с сектором Газа. В свою очередь "Исламский джихад" обязуется не обстреливать Израиль с территории сектора Газа.

Израильские СМИ приводят слова собеседника из "Исламского джихада", заявившего, что решение о начале переговоров по прекращению огня было принято после гибели шести человек в результате удара в ночь на четверг по одному из городов сектора Газа. Всего в ходе обострившегося конфликта погибли 32 жителя сектора Газа.

Несмотря на сообщения о перемирии, служба тыла распорядилась отменить сегодня учебу в школьных учебных заведениях, расположенных в населенных пунктах приграничной с сектором Газа зоной.

Напомним, Израиль и палестинские группировки начали обмениваться ударами после того, как утром 12 ноября в результате бомбардировки в секторе Газа был убит командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ата.

За это время из Газы по территории Израиля было выпущено 400 ракет и минометных снарядов. В израильской армии заявили, что 90% ракет были сбиты системами ПВО Железный купол.

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Источник: korrespondent.net
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