На Донбассе за сутки 17 обстрелов, ВСУ без потерь

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 13 ноября, 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 14 ноября.

Так, враг вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Невельского, Славного, Лебединского, Новоселовки, Новотроицкого, Пищевика, Хутора Вильного, Луганского, Новолуганского (два раза), Зайцево (три раза), Орехова, Новотошковского, Светлодарска, Шумов.

Обстрелы Зайцево велись из минометов калибра 120 мм, а вблизи Хутора Вильного стреляли из минометов калибра 82 мм.

С начала нынешних суток на Донбассе зафиксирован один вражеский обстрел – неподалеку Новотошковского. Потерь нет.

Напомним, за сутки 12 ноября сепаратисты 15 раз обстреливали позиции украинских военных. Тогда были ранены два бойца ВСУ.

В частности, СМИ сообщили, что во время взрыва на Донбассе был ранен командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростелев. Но официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

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Источник: korrespondent.net