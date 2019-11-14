На Закарпатье в ДТП погибли два человека

Вблизи села Медяница Иршавского района столкнулись автомобили Audi и Fiat Scudo. В результате ДТП погибли два человека, еще пятеро госпитализированы, сообщила накануне полиция Закарпатской области.

Авария произошла на дороге Мукачево-Рогатин. По предварительной информации, водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Fiat Scudo.

Жертвами ДТП стали 41-летний водитель Audi и его 32-летний пассажир – жители села Дерцен Мукачевского района. Их 25-летний односельчанин, который также находился в салоне автомобиля, с травмами попал в больницу. 37-летнего водителя и трех пассажиров автомобиля Fiat Scudo, среди которых малолетний ребенок, также госпитализировали в Иршавскую больницу. Все они жители Виноградовского района.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

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Накануне на Львовщине пьяный полицейский устроил смертельное ДТП. Правоохранитель за рулем автомобиля Daewoo превысил скорость и наехал на бетонное ограждение на обочине дороги.

Ранее в Запорожской области автомобиль влетел в жилой дом. Тогда два человека погибли.

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Источник: korrespondent.net