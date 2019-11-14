ООН назвала конфликт на Донбассе самым "старым"

В Организации объединенных наций считают конфликт на Донбассе самым "старым" в мире, поскольку 30% из тех, кто нуждаются в помощи из-за него, – пожилые люди. Об этом говорится в сообщение ООН в Twitter.
По данным ООН, более 560 тысяч пожилых людей не получают пенсию "из-за бюрократических препонов".
Кроме того, 1,4 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами.
We continue our series of facts about the humanitarian crisis in eastern #Ukraine. Stay tuned - more is coming! pic.twitter.com/AFpySN51XZ— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) 13 ноября 2019 г.
Ранее был назван объем невыплаченных пенсий жителям Донбасса. В период с июня 2016 года по апрель 2018 года жителям неподконтрольных территорий Донбасса задолжали по меньшей мере 33,6 млрд гривен.
Украинцы назвали размер достойной пенсии
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Источник: korrespondent.net
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