ООН назвала конфликт на Донбассе самым "старым"

В Организации объединенных наций считают конфликт на Донбассе самым "старым" в мире, поскольку 30% из тех, кто нуждаются в помощи из-за него, – пожилые люди. Об этом говорится в сообщение ООН в Twitter.

По данным ООН, более 560 тысяч пожилых людей не получают пенсию "из-за бюрократических препонов".

Кроме того, 1,4 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами.

We continue our series of facts about the humanitarian crisis in eastern #Ukraine. Stay tuned - more is coming! pic.twitter.com/AFpySN51XZ — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) 13 ноября 2019 г.

Ранее был назван объем невыплаченных пенсий жителям Донбасса. В период с июня 2016 года по апрель 2018 года жителям неподконтрольных территорий Донбасса задолжали по меньшей мере 33,6 млрд гривен. Украинцы назвали размер достойной пенсии Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net