Лента RSS
Подписаться на ленту
14 ноября 2019, четверг, 11:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,26
14. 11. 2019

В Николаеве школьник выстрелил в одноклассника в тире

В Николаеве в школе №6 один из восьмиклассников в школьном тире случайно выстрелил и попал в одноклассника. Об этом накануне сообщило издание Преступности.НЕТ со ссылкой на мать пострадавшего школьника.

"Происшествие случилось на перемене в помещении, оборудованном под школьный тир, где находилось пятеро подростков. 13-летний мальчик стал размахивать пневматической винтовкой, то ли в шутку, то ли всерьез угрожать другим школьникам и случайно выстрелил. Пуля срикошетила в его одноклассника – попала ему в бок и нанесла непроникающее ранение", – говорится в сообщении.

Пострадавший подросток сообщил о случившемся родителям, и мать обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, в школе из-за случившегося провели педсовет.

В управлении Нацполиции Николаевской области подтвердили факт происшествия и уточнили, что решается вопрос о предоставлении правовой квалификации случившемуся.

Ранее сообщалось, что в одном из сел Беляевского района Одесской области 12-летний мальчик выстрелил из охотничьего ружья в 15-летнего друга и убил его.

Также стало известно, что в Днепропетровской области 15-летний подросток выстрелил из травматического пистолета в голову своему 8-летнему брату, после чего убежал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.