В Николаеве школьник выстрелил в одноклассника в тире

В Николаеве в школе №6 один из восьмиклассников в школьном тире случайно выстрелил и попал в одноклассника. Об этом накануне сообщило издание Преступности.НЕТ со ссылкой на мать пострадавшего школьника.

"Происшествие случилось на перемене в помещении, оборудованном под школьный тир, где находилось пятеро подростков. 13-летний мальчик стал размахивать пневматической винтовкой, то ли в шутку, то ли всерьез угрожать другим школьникам и случайно выстрелил. Пуля срикошетила в его одноклассника – попала ему в бок и нанесла непроникающее ранение", – говорится в сообщении.

Пострадавший подросток сообщил о случившемся родителям, и мать обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, в школе из-за случившегося провели педсовет.

В управлении Нацполиции Николаевской области подтвердили факт происшествия и уточнили, что решается вопрос о предоставлении правовой квалификации случившемуся.

Ранее сообщалось, что в одном из сел Беляевского района Одесской области 12-летний мальчик выстрелил из охотничьего ружья в 15-летнего друга и убил его.

Также стало известно, что в Днепропетровской области 15-летний подросток выстрелил из травматического пистолета в голову своему 8-летнему брату, после чего убежал.

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Источник: korrespondent.net