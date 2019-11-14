В Турции при взрывах на арсенале пострадали 17 человек

На востоке Турции в провинции Шанлыурфа произошли два взрыва на армейском арсенале. Ранения получили 17 человек, из них 16 – военнослужащие. Об этом накануне вечером сообщило агентство IHA.

Отмечается, что взрывы на складе 20-й бронетанковой бригады в районе Халилие произошли в среду, в 22:30 по местному времени. На данный момент пострадавшие эвакуированы. Идет расследование инцидента.

Провинция Шанлыурфа стала центром по управлению операцией Источник мира, которые турецкие военные провели в Сирии. Также здесь велись переговоры между Турцией и США о создании зоны безопасности на севере Сирии.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Измир произошел взрыв на табачной фабрике. В результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.

В Турции произошел взрыв на азотном заводе

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Источник: korrespondent.net