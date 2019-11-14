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14. 11. 2019

Верховная Рада рассматривает бюджет-2020: онлайн

Верховная Рада в четверг, 14 нояюря, рассматривает во втором чтении госбюджет на 2020 год.

Обсуждение ключевого документа в повестке дня парламента было запланировано на 12:30, однако его перенесли на начало заседания. Такое решение поддержали 233 нардепа.

Как сообщает министр финансов Оксана Маркарова, комитет Рады по вопросам бюджета утвердил ко второму чтению проект бюджета-2020.

"Бюджетый комитет после активного обсуждения утвердил изменения в Бюджетный кодекс и проект госбюджета на 2020 год с рядом уточнений и поправок ко второму чтению", - написала в Facebook 

Кроме того, сегодня парламент рассмотрит закон о Бюро финансовых расследований.

Напомним, 18 октября Рада проголосовала за госбюджет-2020 в первом чтении.

5 ноябра Кабмин внес в парламент доработанный бюджет на 2020 год.

Накануне после длительных споров, из-за которых дважды продлевалось заседание Рады, нардепы в первом чтении поддержали законопроект о рынке земли.

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Источник: korrespondent.net
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