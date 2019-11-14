В Хмельницкой области трактор раздавил ребенка

Под Шепетовкой в Хмельницкой области произошло ДТП – под колеса трактора попал шестилетний мальчик. Ребенок погиб на месте, сообщает пресс-служба полиции области.

Трагедия случилась 13 ноября в селе Жилинцы. По словам копов, водитель трактора объезжал автобус, который стоял на остановке. Именно в этот момент под его колеса попал маленький пешеход. Ребенок пытался перебежать проезжую часть перед автобусом. Он погиб на месте.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее полиция назвала количество детей, погибших в ДТП с начала года. Из 230 тысяч аварий, более 4 тысяч с участием детей. В них погиб 148 детей, почти 3400 травмированы.

Напомним, 10 ноября в Киевской области столкнулись два легковых автомобиля. Погибли четыре человека – двое взрослых и двое детей. Еще четыре человека были госпитализированы.

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Источник: korrespondent.net