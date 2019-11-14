Кабмин сделал еще один шаг для борьбы с рейдерством – Дубилет

Для регистрации сделок с недвижимостью теперь нужна будет не только электронная подпись, но и SMS-пароль. Это станет еще одним шагом для борьбы с рейдерством в Украине, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook в четверг, 14 ноября.

"Одним из способов рейдерства недвижимости является взлом компьютеров регистраторов (например, нотариусов). Заразив компьютер регистратора, злоумышленник от его имени переписывает имущество жертвы. Кстати, привет всем, кто считает, что цифровые подписи на "защищенных носителях" – это надежно. Надеюсь, к этим "флешкам" мы еще доберемся", – написал Дубилет.

Он отметил, что если никакого взлома не было, и регистратор сам сделал незаконное действие, он мог всегда сказать, что его компьютер взломали. Поэтому для борьбы с этой проблемой государство планировало заставить регистраторов покупать сложный и дорогой программно-аппаратный комплекс и устанавливать его на каждый компьютер.

Дубилет заявил, что ему эта ситуация напомнила Интернет-банки 10-летней давности, когда люди становились жертвами вирусов и теряли деньги, а банки постоянно просили их обновлять антивирусы.

"Но потом процент мошенничества резко упал. Почему? Правильно, благодаря второму фактору авторизации, или, проще, SMS-паролям", – написал Дубилет.

Он добавил, что для защиты операций с недвижимостью добавится авторизация еще и через смартфон.

"Примерно с такими аргументами я убедил коллег свернуть дорогостоящую программу защиты и вместо этого сделать второй фактор авторизации. Разве что вместо затрат денег на SMS-пароли я предложил Google Authentificator. К счастью, он бесплатный. Теперь для проведения любого действия регистратору нужно будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со своего смартфона. Сломать и компьютер, и смартфон одновременно фактически невозможно", – отметил Дубилет.

Также, Дубилет отметил, что введение этой доработки заняло больше времени, чем он ожидал.

"Пока второй фактор является опцией (пользуясь случаем, приглашаю всех регистраторов немедленно ее активировать!). Но я надеюсь, что вскоре Минюст сделает его обязательным для всех без исключения", – резюмировал Дубилет.

Ранее в Кабмине заявили о первых победах над рейдерством. У бизнесменов появилась возможность ежедневно узнавать об изменениях в электронных реестрах.

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Источник: korrespondent.net