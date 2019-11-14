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14. 11. 2019

Трамп обратился к американцам на фоне слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трамп обратился к американцам из-за публичных слушаний в Конгрессе США по расследованию в рамках импичмента, ролик появился в Twitter Белого дома.
 
"То, что сейчас происходит, это самое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, - они хотят забрать все", - заявил Трамп, вероятно имея в виду противостояние с демократами по важным для своих избирателей вопросов.
 
"Мы не можем допустить этого никогда. Мы боремся за то, чтобы осушить вашингтонское болото (преодолеть коррупцию - ред.), и именно это я сейчас делаю. Теперь вы видите, почему нам это необходимо сделать", - подчеркнул американский лидер.
 
По его словам, сейчас на кону целая страна.
 
"Все очень просто: они пытаются остановить меня, я борюсь за вас, и я никогда этого не допущу", - сказал Трамп.
 
Напомним, Дональд Трамп заявил, что "слишком занят", чтобы следить за первыми публичными слушаниями в Конгрессе США по его импичменту.
 
13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

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Источник: korrespondent.net
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