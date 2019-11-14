При обстреле сектора Газа погибли 34 палестинца

Жертвами израильских обстрелов сектора Газа со вторника стали 34 палестинца, еще 111 получили ранения. Такие данные приводит в четверг, 14 ноября, новостной портал Dunya Al Watan со ссылкой на Минздрав анклава.

Только минувшей ночью, когда в результате авиаудара в районе города Дейр-Балах был разрушен дом, погибли восемь арабов - члены одной семьи. В числе погибших, по данным палестинской стороны, есть женщины и дети. Палестинские группировки и армия Израиля на протяжении двух дней обменивались ударами.

Ранее сообщалось, что по Израилю выпустили 50 ракет из сектора Газа. Одна из них попала в жилой дом.

А в ночь на 12 ноября Израиль нанес удар по командиру палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Бахе Абу аль-Ате. Он был ликвидирован. Также погибла женщина, которая находилась с ним в одном доме.

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Источник: korrespondent.net