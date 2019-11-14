Дело VAB Банка: суд принял решение по шести фигурантам

Высший антикоррупционный суд накануне избрал арест с возможностью внесения залога двоим подозреваемым по делу VAB Банка. Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"Антикоррупционный суд применил к директору компании, имущество которой передавалось под залог, меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в сумме более 1 млн 920 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Также ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 384,2 тыс. грн директору компании, осуществлявшей оценку недвижимости и связанной с владельцами VAB Банка.

В общем, по данному делу избрана мера пресечения уже шести подозреваемым.

Ранее Антикоррупционный суд постановил на два месяца взять под стражу экс-директору гендепартамента банковского надзора Аллу Шульгу и определил залог в размере 15 миллионов гривен.

В то же время, члену совета Национального банка Николаю Каленскому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также Антикоррупционный суд арестовал экс-замглавы правления VAB Банка Андрея Яцюту с залогом в 1,15 миллиона гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net