Пожар на военном складе в Винницкой области: подробности

В результате пожара на складе хранения вещевого имущества 59-й отдельной мотопехотной бригады в Гайсине Винницкой области был нанесен ущерб на сумму более 10 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины в четверг, 14 ноября.

Отмечается, что накануне вечером в металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м возник пожар. К ликвидации возгорания привлекались четыре пожарных автомобиля и 20 человек личного состава управления ГСЧС в Винницкой области.

"Огнем уничтожено имущество, хранившееся в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее. Предварительная сумма ущерба – 10,5 млн гривен. Данных о пострадавших или погибших нет", – говорится в сообщении.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. На месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона начала уголовное производство по факту пожара. Досудебное расследование дела по признакам преступления, предусмотренного статье о небрежном отношении к воинской службе (ч.3 ст.425 УК Украины).

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Ранее стало известно, что в Винницкой области произошел пожар на военном складе. Спасателям ГСЧС понадобилось почти четыре часа, чтобы потушить пожар.

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Источник: korrespondent.net