Пристайко назвал темы нормандской встречи

Украина на встрече нормандской четверки намерена решить ряд конкретных вопросов. О чем именно планируется говорить на встрече рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко во время пресс конференции австрийским коллегой Александром Шалленберг в четверг, 14 ноября, сообщает Укринформ. "Последняя встреча состоялась три года назад, и за это время накопилось очень много вопросов, которые мы собираемся решить на этой встрече. Но главное, что мы собираемся сделать - это сделать шаг к миру, в идеальной ситуации - завершить эту войну, которая на востоке Украины забирает наших людей и наш шанс на цивилизованное развитие", - сказал министр. Так, по его словам, президент Владимир Зеленский рассчитывает, в частности, что в ходе встречи удастся решить "политику безопасности и открыть путь для окончательного решения проблемы востока Украины". Кроме того, министр отметил, что встреча должна стать катализатором большого одновременного обмена заключенными. "Мы хотим вернуть максимальное количество наших людей, которые до сих пор находятся в тюрьмах российских и на территориях так называемых народных республик и Крыма", - добавил он. В то же время Пристайко отметил, что реальные результаты встречи зависят от глубины готовности российской стороны двигаться к выполнению договоренностей.

При этом он отметил, что конкретной даты встречи лидеров стран нормандского формата еще нет, идет обсуждение возможных дат, но саммит может состояться до конца года.

"Надеюсь, что в ближайшее время узнаем точную дату. Мы знаем некоторые возможные даты, но для того, чтобы сообщить украинскому обществу, мы должны иметь более точную информацию. Единственное, я думаю, что до конца этого года саммит все же состоится ", - сказал Пристайко.

По его словам, сейчас уже выполнены все предпосылки для этой встречи.

Также министр выразил убеждение, что позиция российской стороны свидетельствует о том, что они готовятся к встрече.

"Сейчас украинская сторона консультируется с тремя другими участниками нормандской четверки. Мы ищем лучшую дату для всех четырех президентов и место, где будет проведено это мероприятие ", - рассказал Пристайко.

В то же время, в интервью для BBC News, Пристайко сообщил, что вопрос Крыма не будет обсуждаться в нормандском формате. "Нормандские переговоры не касаются Крыма, Крым обсуждается в других форматах", - заявил Пристайко.

Как сообщалось, по итогам последней встречи в Минске украинская сторона заявила, что в ходе заседания были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки. Ранее в Кремле допустили, что встреча нормандской четверки может состояться до конца 2019 года, но конкретные даты пока не обсуждались.

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Источник: korrespondent.net