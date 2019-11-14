На Киевщине глава сельсовета наехал на журналистов

Глава сельсовета Киевской области Бориспольского района села Дударков Николай Гуральник наехал на журналистов после вопросов о коррупции, сообщает 14 ноября ТСН со ссылкой на слова очевидцев.

По словам одного из пострадавших журналистов Центра журналистских расследований Артема Квашина, они две недели назад прислали письмо в районный совет с просьбой записаться на прием к Гуральнику, однако им отказали с формулировкой "не представляется нужным". Поэтому журналисты приехали к нему в приемный день.

"Выходим, нас двое журналистов и оператор. Подходим к машине. Я стою перед машиной, со мной еще один парень стоит, община собралась большая, много людей. Коллега-журналистка задает вопрос, Гуральник заводится и поехал. Меня бросает на капот. Я так хорошо схватился. Думаю – может хочет напугать, там метр проехать? Нет, он едет, набирает скорость. Я уже не могу спрыгнуть, потому что он хорошо так едет. Я понимаю, что если я сейчас отпущусь, то я просто под колеса попаду. Я стукнул кулаком по стеклу, оно треснуло и он остановился", - рассказал мужчина.

Также, по его словам, пострадал один из местных, которого задело автомобилем председателя сельсовета и ударило о другую машину. Квашин отметил, что все пострадавшие получили ушибы и обошлось без переломов.

В отношении сельского головы они ведут расследование уже длительное время.

"Там есть очень много моментов относительно коррупции. Даже в НАЗК открыты производства против него. Это касается и деклараций, и конфликта интересов, потому что у него сын работает в райсоветае на двух должностях, он еще и работает депутатом Бориспольского сельсовета. Жена там работает. У всех зарплаты по 40 тысяч", - пояснил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский одобрил закон об обличителях коррупции.

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Источник: korrespondent.net