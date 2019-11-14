Киев не планирует двустороннюю встречу с Путиным – Пристайко

Украина на данный момент не планирует двустороннюю встречу между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. Об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге в четверг, 14 ноября.

Он отметил, что узнал из СМИ об инициативе бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать в этой стране встречу президентов Украины и России.

"Действительно, мы прочитали в СМИ, что есть предложение от Нурсултана Назарбаева. Эту инициативу Казахстана мы еще не получали официально", – отметил Пристайко.

По его словам, двусторонняя встреча президентов Украины и России сейчас невозможна.

"Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу нормандской четверки", – сказал он в ответ на вопрос об инициативе Назарбаева.

Также Пристайко выразил надежду, что встреча в нормандском формате состоится до конца нынешнего года.

Ранее Вадим Пристайко сказал, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в нормандском формате не даст результата.

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Источник: korrespondent.net