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14. 11. 2019

На Киевщине поезд протаранил легковушку

В Киевской области локомотив поезда сообщением Казатин-Жашков под управлением 53-летнего машиниста столкнулся с легковым автомобилем 35-летней жительницы Фастова. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 14 ноября.

Предварительно установлено, что женщина выехала на регулируемый железнодорожный переезд на красный свет. В результате ДТП автомобиль и локомотив получили механические повреждения.

Потерпевшая жива, но получила серьезные травмы. С политравмой, многочисленными ушибами, переломом ребер и открытой черепно-мозговой травмой она доставлена в реанимацию. Из-за аварии задержки в движении поездов не было.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о нарушении действующих на транспорте правил (ч.1 ст.291 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Киевщине поезд протаранил легковушку

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области автомобиль Chevrolet слетел с моста и попал под поезд. В результате аварии один человек погиб, еще один попал в реанимацию.

На Волыни четыре человека пострадали в ДТП с участием поезда

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Источник: korrespondent.net
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