Украина передала Японии ноту из-за выступления каратистов из "ДНР"

Посольство Украины в Японии передало в МИД Японии ноту из-за участия представителей так называемой "ДНР" в турнире по карате, проведенного организацией Всемирная федерация каратеномити в Токио 7-10 ноября. Об этом сообщается на странице украинского дипломатического представительства в Facebook.

Отмечается, что представитель секретариата этой организации подтвердил факт приглашения для участия в указанном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно неподконтрольной части Донецкой области Украины.

"В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны", – говорится в сообщении.

Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия.

Ранее сообщалось, что The Guardian удалил подпись к фото, где назвал Крым "российским".

Ранее сообщалось, что в Великобритании издание The Times опубликовало карту, на которой Крымский полуостров обозначена тем же цветом, что и Россия.

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Источник: korrespondent.net