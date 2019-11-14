В МИД вновь заговорили о миротворцах ООН на Донбассе

Украина готова на размещение миротворческой миссии на границе с Россией в качестве альтернативы в случае неудачи переговоров по Донбассу в Минском формате. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью ВВС, которое было опубликовано в четверг, 14 ноября.

"Этого элемента нет в "Минске", и это, возможно, апгрейд "Минска" в новом формате. То есть если мы видим, что оно не срабатывает, тогда, наверное, надо обращаться за помощью к третьей силе. Хотя разговоры эти ведутся еще с 2015 года, но до сих пор Россия как член Совета безопасности ООН не позволяла такую ​​миссию", - сказал Пристайко.

Он напомнил, что Россия вносила в ООН свой вариант - расположить миротворцев вдоль линии соприкосновения.

"Нас это не устраивает. А вот компромиссный вариант - например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, - нас устроил бы", - сказал министр.

В то же время Пристайко согласился, что РФ, вероятно, заблокирует подобное украинское предложение в Совбезе ООН.

Пристайко также рассказал, что Украина готова пойти на компромисс, установив до проведения выборов на Донбассе совместный с ОБСЕ контроль над границей с Россией.

Также Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в нормандском формате не даст результата.

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Источник: korrespondent.net